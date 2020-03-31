ФСБ хотела завербовать заместителя командующего военно-морских сил, - СБУ
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы, по информации ВБ, обнаружили и задокументировали факты, что чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ.
"Среди них, в частности, предатели, бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима, Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году, во время аннексии АР Крым, перешли на сторону врага. В марта 2014 года Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы предложили ему перейти на службу в Вооруженные Силы врага и способствовать россиянам в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе. Офицер отказался от этого "предложения". После выхода на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ", - говорится в сообщении пресс-центре СБ.
Отмечается, что военнослужащий имеет доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны, но даже осознавая, что "находится в вербовочном изучении российской спецслужбы, продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко".
Встречи эти, заявляют в СБУ, происходили во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда военный осуществлял систематические выезды к родным, а также по мобильной связи.
Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровне их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины.
"В результате принятых военной контрразведкой СБУ мер не допущено совершение высокопоставленным военным ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и предупреждены потенциальные негативные последствия для национальной безопасности. Принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнении с военной службы ", - заявили в СБУ.
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