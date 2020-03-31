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Espreso.tvСпортБывшего одноклубника Коноплянки оштрафовали за нарушение карантина

Бывшего одноклубника Коноплянки оштрафовали за нарушение карантина


фото: Getty Images
Полузащитник немецкого "Шальке" Амина Арит нарушил правила карантина, за что будет оштрафован

Об этом сообщает Lequipe.fr.

Инцидент произошел 21 марта, когда 22-летнего марокканца заметили в одном из баров Гельзенкирхена. Сумма штрафа не уточняется.

В текущем сезоне Амин Арит провел за "Шальке" 21 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость исполнителя составляет 30 млн евро.

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