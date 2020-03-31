Бывшего одноклубника Коноплянки оштрафовали за нарушение карантина
31 марта, 2020, 20:38
Полузащитник немецкого "Шальке" Амина Арит нарушил правила карантина, за что будет оштрафован
Об этом сообщает Lequipe.fr.
Инцидент произошел 21 марта, когда 22-летнего марокканца заметили в одном из баров Гельзенкирхена. Сумма штрафа не уточняется.
В текущем сезоне Амин Арит провел за "Шальке" 21 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость исполнителя составляет 30 млн евро.
- Напомним, 30 марта стало известно, что 66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим оправился от коронавируса .
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