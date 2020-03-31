Британского чемпиона лишили боксерской лицензии за видео с рекомендациями, как нужно бить жену

31 марта, 2020, 11:19

В Великобритании отобрали боксерскую лицензию у чемпиона мира Билли Джо Сондерса, из-за видео с рекомендациями, как нужно бить жену

Об этом сообщает Sky Sports.

Британский совет по надзору за боксом временно приостановил действие лицензии чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) Билли Джо Сондерса после публикации боксером видео в соцсетях, в котором он рассказывает и показывает на боксерском мешке, как можно успокоить свою жену во время домашней ссоры. Ролик вызвал шквал критики, после чего Сондерс извинился.

"Рассмотрев комментарии Билли Джо Сондерса в соцсетях, Британский совет по надзору за боксом приостановил действие его боксерской лицензии к проведению слушаний по вопросу о неподобающем поведении. Время и место слушаний будут объявлены в ближайшее время", - говорится в сообщении организации.

Напомним, 30 января украинского боксера Ивана Редкача дисквалифицировали на один год за укус американца Дэнни Гарсии.

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