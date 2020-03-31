Больной COVID-19 призер ЧМ по футболу находится в критическом состоянии
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
Знаменитый голкипер находится в больнице и находится в критическом состоянии.
О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил конце прошлой недели. Жену экс-футболиста обвиняли в заражении мужа, однако она заверила, что тест не выявил вируса ни у нее, ни у детей.
46-летний Рюшту Речбер занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призером чемпионатов мира (2002) и дошел до полуфинала Евро-2008. На клубном уровне он выступал за "Бешикташ", "Фенербахче", "Антальяспор" и испанскую "Барселону".
- Напомним, 30 марта стало известно, что 66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим оправился от коронавируса .
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