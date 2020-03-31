Больной COVID-19 призер ЧМ по футболу находится в критическом состоянии

31 марта, 2020, 14:36

Бронзовый медалист чемпионата мира-2002 в составе сборной Турции Рюшту Речбер находится в критическом состоянии из коронавирусной болезни

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Знаменитый голкипер находится в больнице и находится в критическом состоянии.

О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил конце прошлой недели. Жену экс-футболиста обвиняли в заражении мужа, однако она заверила, что тест не выявил вируса ни у нее, ни у детей.

46-летний Рюшту Речбер занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призером чемпионатов мира (2002) и дошел до полуфинала Евро-2008. На клубном уровне он выступал за "Бешикташ", "Фенербахче", "Антальяспор" и испанскую "Барселону".

Напомним, 30 марта стало известно, что 66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим оправился от коронавируса .

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