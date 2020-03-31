30 украинцев лечатся от COVID-19 за рубежом, - МИД

31 марта, 2020, 09:44

За рубежом от коронавируса лечатся 30 граждан Украины

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что 5 украинцев проходят лечение в Италии, по 4 - в Доминиканской республике и Германии, по 3 - в Польше и Австрии, по 2 - в Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 - в Швеции, Швейцарии, Испании, Нидерландах , Сербии, США и на Сейшельских островах.

В МИД сообщили, что 8 украинцев, которые лечились от коронавируса за рубежом, уже выздоровели: 4 в Японии, 2 - в Италии, по 1 - в Польше и Германии.

Кроме того, известно о 4 летальных исходах среди инфицированных украинцев. Все они - в Италии.

В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.