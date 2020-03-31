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Espreso.tvОбщество1 апреля прибудет самолет с гумпомощью из Китая, - Кулеба

1 апреля прибудет самолет с гумпомощью из Китая, - Кулеба


фото: reuters
В Украине 1 апреля, прибудет партия гуманитарной помощи от правительства Китая для борьбы с пандемией коронавируса

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

Кулеба провел видеоразговор с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.

Из Китая привезут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.

"Фань Сяньжун по просьбе главы МИД подтвердил возможность содействия в централизованной доставке в Украину помощи, которую китайские города собрали для украинских городов-побратимов", - говорится в сообщении.

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