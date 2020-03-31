100 га в одни руки это умеренный показатель, - Совсун о поддержке законопроекта о рынке земли

31 марта, 2020, 20:29

Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV

"Вчера произошло действительно событие. Да, мы проголосовали за открытие рынка земли. Когда был проголосован закон в первом чтении, мы как партия, которая в программе декларировала, что мы выступаем за открытие рынка земли, очень активно включилась в работу и выписала свои 6 основных пунктов, которые являются для нас принципиальными, чтобы мы проголосовали за этот закон. Фактически все эти правки были учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению", - сообщила Совсун.

Нардеп отметила, что решающими для партии в поддержке законопроекта были правки об этапности реформы и о приобретении максимального размера участка в 100 га.

"Единственная правка, которая не была учтена в вчера, это правка о так называемой этапности реформы. Мы настаивали, что на первом этапе нужно дать возможность выкупать землю только физическим лицам, для того, чтобы дать возможность гражданам Украины, фермерам покупать землю соревнуясь с большими агрохолдинговыми компаниями. Вчера парламент действительно согласился на эту правку. Более того, по концентрации было принято даже более радикальное решение, в течение следующих нескольких лет максимальный участок, который ты можешь купить составит 100 га. Это сравнительно небольшой по сравнению с тем, что предлагали в первой версии до 200 тыс., то 100 га это умеренный показатель. Поэтому "Голос" голосовал за этот закон", - заявила Совсун.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании во втором чтении и в целом приняла законопроект о рынке земли.

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