Звездный форвард ПСЖ Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины

30 марта, 2020, 12:22

Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани близок к переходу в аргентинский "Бока Хуниорс"

Об этом сообщает Goal.com.

Контракт 32-летнего уругвайца с ПСЖ заканчивается этим летом, после чего Кавани должен стать свободным агентом и попытается договориться с вице-президентом клуба Рикельме.

"Зная Рикельме и его дружбу с Форланом, я надеюсь что (прим. - трансфер Кавани) будет очень скоро. Я думаю, что он хочет перейти в "Боку". Он протянул бы нам руку помощи", - сказал спортивный директор клуба Хорхе Бермудес .

В текущем сезоне Эдинсон Кавани провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.