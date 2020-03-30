Звездный форвард ПСЖ Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины
30 марта, 2020, 12:22
Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани близок к переходу в аргентинский "Бока Хуниорс"
Об этом сообщает Goal.com.
Контракт 32-летнего уругвайца с ПСЖ заканчивается этим летом, после чего Кавани должен стать свободным агентом и попытается договориться с вице-президентом клуба Рикельме.
"Зная Рикельме и его дружбу с Форланом, я надеюсь что (прим. - трансфер Кавани) будет очень скоро. Я думаю, что он хочет перейти в "Боку". Он протянул бы нам руку помощи", - сказал спортивный директор клуба Хорхе Бермудес .
В текущем сезоне Эдинсон Кавани провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
- 16 марта стало известно, что главный тренер ПСЖ Тухель может покинуть клуб , на его место претендует Массимилиано Аллегри.
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