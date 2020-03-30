Зеленский в Раде назвал два условия для получения увеличенной помощи от МВФ

30 марта, 2020, 17:07

Условием подписания меморандума с МВФ является принятие двух законов

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Я благодарен всем депутатам, которые проголосовали за назначение министра финансов и назначение министра здравоохранения. Действительно, всем сложно, сложно очень Украины. Для нас очень важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ. Вы знаете, что два условия: закон о земле и банковский закон. Сейчас мы будем обсуждать эти вопросы ", - заявил Зеленский.

"Я вас уже прошу поддержать эти законопроекты. От вас сейчас зависит, будет ли поддержка нашей экономики или этого не произойдет. От каждого из вас это действительно зависит. У меня тоже много вопросов к этой ситуации. Но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. они важны для украинского народа ", - заявил Зеленский.