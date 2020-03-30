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Espreso.tvОбществоЗеленский снял маску во время выступления в Раде

Зеленский снял маску во время выступления в Раде


фото: GettyImages
Президент Украины Владимир Зеленский снял маску во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Для нас очень важна поддержка экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях. Для нас важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ. И вы прекрасно знаете, что два главных условия - это банковский закон и закон о земле. Сейчас мы будем обсуждать эти вопрос. Я сниму на секунду маску. Я просто хочу сказать, чтобы вы видели мое лицо. У меня тоже много вопросов к этой ситуации. У каждого из нас очень много вопросов. Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны. Просто важные для украинского народа", - сказал Зеленский.

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