Зеленский снял маску во время выступления в Раде

30 марта, 2020, 16:56

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Для нас очень важна поддержка экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях. Для нас важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ. И вы прекрасно знаете, что два главных условия - это банковский закон и закон о земле. Сейчас мы будем обсуждать эти вопрос. Я сниму на секунду маску. Я просто хочу сказать, чтобы вы видели мое лицо. У меня тоже много вопросов к этой ситуации. У каждого из нас очень много вопросов. Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны. Просто важные для украинского народа", - сказал Зеленский.

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