Зеленский прибыл в Раду, будут снова голосовать за назначение руководителей Минфина и МЗ, - Гончаренко
30 марта, 2020, 15:47
Президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду, где возможно проведение еще одного внеочередного заседания
Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Зеленский приехал в Раду. Кабмин перерегистрировал постановление о назначении Марченко и Степанова (на должности руководителей Минфина и МЗ- ред.). Будут проталкивать их на должности в новом заседании Рады, которое состоится в ближайшие часы", - написал Гончаренко.
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- Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что еще одно внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 16:30 .
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