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Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл в Раду, будут снова голосовать за назначение руководителей Минфина и МЗ, - Гончаренко

Зеленский прибыл в Раду, будут снова голосовать за назначение руководителей Минфина и МЗ, - Гончаренко


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду, где возможно проведение еще одного внеочередного заседания

Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Зеленский приехал в Раду. Кабмин перерегистрировал постановление о назначении Марченко и Степанова (на должности руководителей Минфина и МЗ- ред.). Будут проталкивать их на должности в новом заседании Рады, которое состоится в ближайшие часы", - написал Гончаренко.

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  • Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что еще одно внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 16:30 .

 

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