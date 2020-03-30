Зеленский прибыл в Раду, будут снова голосовать за назначение руководителей Минфина и МЗ, - Гончаренко

30 марта, 2020, 15:47

Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Зеленский приехал в Раду. Кабмин перерегистрировал постановление о назначении Марченко и Степанова (на должности руководителей Минфина и МЗ- ред.). Будут проталкивать их на должности в новом заседании Рады, которое состоится в ближайшие часы", - написал Гончаренко.