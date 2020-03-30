Зеленский предлагал назначить Буславец главой Минэкоэнерго. Но отозвал письмо перед рассмотрением в Раде
Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV
"Пришло письмо президента Украины ... исключить из повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады вопрос о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды. Поэтому этот вопрос снимается с повестки дня", - сказал он во время заседания.
Отметим, Ольга Буславец - экс-глава директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. До назначения в 2018 году генеральным директором новосозданного директората Буславец работала в министерстве директором департамента электроэнергетического комплаенс.
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Напомним, до этого народные депутаты поддержали увольнение с должности министра финансов Украины Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.
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