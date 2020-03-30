Зеленский предлагал назначить Буславец главой Минэкоэнерго. Но отозвал письмо перед рассмотрением в Раде

30 марта, 2020, 16:48

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV

"Пришло письмо президента Украины ... исключить из повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады вопрос о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды. Поэтому этот вопрос снимается с повестки дня", - сказал он во время заседания.

Отметим, Ольга Буславец - экс-глава директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. До назначения в 2018 году генеральным директором новосозданного директората Буславец работала в министерстве директором департамента электроэнергетического комплаенс.