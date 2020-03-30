Заковали в наручники и бросили одного: в Португалии из-за действий миграционной службы погиб украинец, - диаспора
Об этом сообщил в Facebook глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха.
Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы.
"В аэропорту Лиссабона ему было отказано во въезде в Португалию по непонятным пока причинам. После его требований объяснить ситуацию, ему надели наручники и против него была применена физическая сила. В таком состоянии (наручниках) его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть", - написал Садоха.
Представитель диаспоры отметил, что украинец приехал на заработки, а работникам миграционной службы грозит до 25 лет лишения свободы за убийство.
"Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы", - написал Садоха.
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