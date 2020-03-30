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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки оккупанты в Донбассе 13 раз нарушили режим тишины и продолжили обстрелы утром

За прошедшие сутки оккупанты в Донбассе 13 раз нарушили режим тишины и продолжили обстрелы утром

В воскресенье, 29 марта, российские военные на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики били по защитниках Павлополя из 120-мм минометов, выпустив всего 10 мин.

Неподалеку Водяного и Богдановка оккупанты применили 82-мм минометы, использовав 10 мин, а также гранатометы различных систем.

Дважды российские террористы обстреляли опорные пункты Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитниках Старогнатовки противник совершил три обстрела с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Тарамчука применил автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Авдеевки захватчики стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от шахты Бутовка оккупанты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие в ответ на враждебные вооруженные провокации открывали прицельный огонь по позициям противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников: вблизи Луганского выпустили 7 мин с миномета калибра 82 мм, в Гладосово стреляли из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все враждебные обстрелы Объединенные силы дали адекватный ответ.

29 марта потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С начала суток 30 марта российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного из запрещенных Мнскими договоренностями 82-мм минометов. Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.

Объединенные силы приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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