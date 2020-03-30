Власти США начали следить за перемещениями американцев через смартфоны для борьбы с коронавирусом, - WSJ

30 марта, 2020, 12:38

В США власти начали следить за перемещениями жителей страны через их смартфоны для того, чтобы лучше понять маршруты распространения коронавируса

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, данные о местонахождении американцев правительство получает не от операторов сотовой связи, а от рекламодателей, которые размещают объявления в мобильных приложениях.

Эта информация обезличена - власти могут видеть только маршрут перемещения человека, но у них нет данных ни о нем самом, ни о его телефоне.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп продолжил меры против распространения COVID-19 до конца апреля.

На данный момент США находятся на первом месте по количеству заразившихся коронавирусом граждан. По состоянию на утро понедельника в стране зафиксировано более 142 тысяч случаев заражения, из которых почти 2,5 тысячи - летальные.