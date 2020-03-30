Власти США начали следить за перемещениями американцев через смартфоны для борьбы с коронавирусом, - WSJ
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, данные о местонахождении американцев правительство получает не от операторов сотовой связи, а от рекламодателей, которые размещают объявления в мобильных приложениях.
Эта информация обезличена - власти могут видеть только маршрут перемещения человека, но у них нет данных ни о нем самом, ни о его телефоне.
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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп продолжил меры против распространения COVID-19 до конца апреля.
На данный момент США находятся на первом месте по количеству заразившихся коронавирусом граждан. По состоянию на утро понедельника в стране зафиксировано более 142 тысяч случаев заражения, из которых почти 2,5 тысячи - летальные.
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