Власть не подготовила план борьбы с коронавирусом и ответственность за это понес глава МЗ, - Синютка

30 марта, 2020, 16:57

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка рассказал, почему депутаты не проголосовали за новых министров здравоохранения и финансов

Об этом нардеп рассказал журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV

"Отставка предыдущего правительства и голосование, которое состоялось сегодня в сессионном зале - это оценка реальной деятельности сегодняшней власти. Власть не подготовила реальный план борьбы с коронавирусом и ответственность за это понес министр здравоохранения. Также власти не подготовили план выхода из финансового кризиса и поэтому был отправлен в отставку министр финансов ", - подчеркнул Синютка.

По его мнению, действующая власть не может предложить на вакантные должности министров кандидатуры, которые бы поддержали парламентарии. Этим, по словам депутата, власть демонстрирует собственный паралич.

"Досадно, что представители власти не могут представить реальный путь выхода из экономического кризиса, реальный путь к сотрудничеству с международными финансовыми институтами. К сожалению, провалены любые разговоры со Всемирным Банком, с европейскими финансовыми институтами, и поэтому голосование - это оценка деятельности сегодняшней власти и по защите наших людей от коронавируса, и по плану выхода из экономического кризиса. ", - подытожил народный депутат.