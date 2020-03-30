В ВР ожидают представления Зеленского на еще одно внеочередное заседание, - Корниенко

30 марта, 2020, 14:06

В Верховной Раде ждут представления президента Владимира Зеленского на третье внеочередное заседание

Об этом объявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина .

Корниенко отметил, что Рада может проголосовать в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности

"Сейчас я надеюсь, что продолжится комитет по налоговой политике, который не начался в 09:00. Не хватало кворума. Сейчас он будет рассматривать закон №3260 в первом чтении. По результатам этого комитета мы ожидаем сегодня обращение от президента Украины о созыве третьей внеочередной сессии Рады. Нам бы хотелось хотя бы в первом чтении проголосовать сегодня этот закон. Закон об обороте земель может вноситься на внеочередную сессию без оговорок. там вопрос правок, там осталось около 700", - заявил Корниенко.