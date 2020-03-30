В Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус из Кореи, - ОПУ

30 марта, 2020, 16:24

30 марта самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса прибыл из Сеула в Киев

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Из города Сеула (Республика Корея) в Украину прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19.

Поставка осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины.

После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.

Груз доставлен в Украине по инициативе Офиса президента, координацию осуществлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Корея Александр Горин.

Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут.

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