В Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус из Кореи, - ОПУ
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Из города Сеула (Республика Корея) в Украину прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19.
Поставка осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины.
После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.
Груз доставлен в Украине по инициативе Офиса президента, координацию осуществлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Корея Александр Горин.
Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут.
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