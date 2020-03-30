В украинских портах иностранным морякам запретили сходить на берег

30 марта, 2020, 22:09

В украинских морских портах членам экипажей иностранных судов, которые не являются гражданами Украины, запрещено покидать пределы пункта пропуска из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердянского морского порта.

"Иностранным членам команды судна спускаться на берег запрещено. В морских портах Украины действует запрет покидать пределы пункта пропуска членам экипажей иностранных судов, которые не являются гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба приняла соответствующее решение во исполнение распоряжения Кабинета министров о запрете на пересечение государственной границы Украины иностранными гражданами и лицами без гражданства. Оно усиливает внедренные санитарные меры по противодействию распространению коронавируса в портах.

Теперь пограничный контроль судов и идентификация лиц осуществляются пограничниками непосредственно у трапа судна. Также на борт иностранных судов допускается только обслуживающий персонал с обязательными средствами индивидуальной защиты.

При этом грузовые операции и экспорт, импорт, транзит продукции через морские порты сейчас происходит в штатном режиме с учетом комплекса противоэпидемических мероприятий. Согласно распоряжению правительства временно закрытыми есть только пункты пропуска в морских портах Усть-Дунайск и Скадовск.

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