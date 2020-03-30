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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировано 548 случаев коронавируса, 13 умерших

В Украине зафиксировано 548 случаев коронавируса, 13 умерших

В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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