В Украине зафиксировано 548 случаев коронавируса, 13 умерших

30 марта, 2020, 22:12

В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.