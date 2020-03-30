В Украине зафиксировано 548 случаев коронавируса, 13 умерших
30 марта, 2020, 22:12
В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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