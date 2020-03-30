В Украине ожидается небольшой мороз, - Наталья Диденко о погоде на 31 марта

30 марта, 2020, 18:03

Во вторник 31 февраля в большинстве областей Украины ожидается небольшой мороз от 0 до -5 градусов, а днем до +1 +6 градусов

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"Снег, или мокрый снег, то ли дождь вероятные на Западе, Севере и в Винницкой области. В зависимости от колебаний температуры воздуха. Правда, осадки будут незначительными и периодическими. Где-то просто ограничится облачностью. Ветер будет задувать с севера, умеренный, порывистый", - написала синоптик.