В Украине ожидается небольшой мороз, - Наталья Диденко о погоде на 31 марта
30 марта, 2020, 18:03
Во вторник 31 февраля в большинстве областей Украины ожидается небольшой мороз от 0 до -5 градусов, а днем до +1 +6 градусов
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
"Снег, или мокрый снег, то ли дождь вероятные на Западе, Севере и в Винницкой области. В зависимости от колебаний температуры воздуха. Правда, осадки будут незначительными и периодическими. Где-то просто ограничится облачностью. Ветер будет задувать с севера, умеренный, порывистый", - написала синоптик.
В Киеве 31-го марта ожидается холодная погода: ночью 1-3 мороза, днем 2-5 тепла, облачно, утром возможен небольшой мокрый снег (карта), в течение дня вторника существенные осадки маловероятны.
1 апреля в Украине будет преобладать холодная воздушная масса. Однако на смену атмосферному фронту придет антициклон, поэтому в среду появится больше солнца и дневные градуса смогут немного выше подняться.
Потепление придет в Украину ближе к концу недели.
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