В Раде предлагают увеличить налоговые лимиты для ФЛП

30 марта, 2020, 12:34

Народные депутаты предлагают увеличить лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей первой и второй групп

Об этом говорится в тексте законопроекта №3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" от 29 марта.

В частности, авторы законопроекта предлагают для ФЛП первой группы максимальный размер годового дохода предлагается увеличить с 300 тісяч гривень до 1 миллиона гривень.

Для ФЛП второй группы нардепы хотят увеличить лимит с 1,5 млн гривень до 5 млн гривень.