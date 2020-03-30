В Раде предлагают увеличить налоговые лимиты для ФЛП
30 марта, 2020, 12:34
Народные депутаты предлагают увеличить лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей первой и второй групп
Об этом говорится в тексте законопроекта №3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" от 29 марта.
В частности, авторы законопроекта предлагают для ФЛП первой группы максимальный размер годового дохода предлагается увеличить с 300 тісяч гривень до 1 миллиона гривень.
Для ФЛП второй группы нардепы хотят увеличить лимит с 1,5 млн гривень до 5 млн гривень.
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