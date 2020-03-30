В Раде планируют начать второе внеочередное заседание через полчаса после первого, - Разумков
30 марта, 2020, 13:25
Второе внеочередное заседание Верховной Рады начнется 30 марта в 14:30
Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает РБК-Украина .
По его словам, все фракции поддержали предложение назначить заседание.
"100% поддержка по проведению внеочередного заседания. В 14:30 или, возможно, раньше, если мы закончим предварительное внеочередное заседание. Мы рассмотрим вопрос №3254", - заявил Разумков.
- Председатель фракции "СН" в Раде Давид Арахамия заявил, что депутаты проведут два внеочередных заседания парламента 30 марта.
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-