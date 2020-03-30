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Espreso.tvОбществоВ Раде планируют начать второе внеочередное заседание через полчаса после первого, - Разумков

В Раде планируют начать второе внеочередное заседание через полчаса после первого, - Разумков


фото: rada.gov.ua
Второе внеочередное заседание Верховной Рады начнется 30 марта в 14:30

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает РБК-Украина .

По его словам, все фракции поддержали предложение назначить заседание.

"100% поддержка по проведению внеочередного заседания. В 14:30 или, возможно, раньше, если мы закончим предварительное внеочередное заседание. Мы рассмотрим вопрос №3254", - заявил Разумков.

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