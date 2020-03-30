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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" предложили больным нардепам прийти в Раду в защитных костюмах

В "Слуге народа" предложили больным нардепам прийти в Раду в защитных костюмах

В внеочередном заседании Верховной Рады не примут участие до 30 нардепов от фракции "Слуга народа"

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает РБК-Украина .

По его словам, в случае нехватки голосов, во фракции "Слуга народа" предложат надеть отдельным депутатам защитные костюмы для того, чтобы они имели возможность прийти и принять участие в голосовании.

"У нас тоже есть люди, которые заболели не коронавирусом, но просто болеют. Есть люди, которые официально на карантине, люди на самоизоляции. По состоянию на сейчас, у нас есть где-то 215-220 человек", - заявил Арахамия.

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко также подтвердил, что на внеочередное не придет до 30 нардепов от "Слуги народа".

"До 30 людей, возможно, нашей фракции не будет", - добавил Корниенко.

  • Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта должна рассмотреть 13 вопросов, среди которых назначение новых министров и законопроекты для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
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