В "Слуге народа" предложили больным нардепам прийти в Раду в защитных костюмах

30 марта, 2020, 09:20

В внеочередном заседании Верховной Рады не примут участие до 30 нардепов от фракции "Слуга народа"

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает РБК-Украина .

По его словам, в случае нехватки голосов, во фракции "Слуга народа" предложат надеть отдельным депутатам защитные костюмы для того, чтобы они имели возможность прийти и принять участие в голосовании.

"У нас тоже есть люди, которые заболели не коронавирусом, но просто болеют. Есть люди, которые официально на карантине, люди на самоизоляции. По состоянию на сейчас, у нас есть где-то 215-220 человек", - заявил Арахамия.

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко также подтвердил, что на внеочередное не придет до 30 нардепов от "Слуги народа".

"До 30 людей, возможно, нашей фракции не будет", - добавил Корниенко.