В ОРДЛО прибыли военные вирусологи из России
30 марта, 2020, 20:17
На территорию ОРДЛО из Российской Федерации прибыла группа военных специалистов по вирусологии
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных.
"Поскольку в составе оккупационных "корпусов" нет штатных подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Приезд специальной группы также указывает на подготовку к прибытию и развертыванию в ОРДЛО российских подразделений РХБЗ", - говорится в сообщении.
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- Напомним, что на оккупированных территориях Луганщины предварительно подтвердили первый случай заражения COVID-19.
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