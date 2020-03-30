 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО прибыли военные вирусологи из России

В ОРДЛО прибыли военные вирусологи из России

На территорию ОРДЛО из Российской Федерации прибыла группа военных специалистов по вирусологии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных.

"Поскольку в составе оккупационных "корпусов" нет штатных подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Приезд специальной группы также указывает на подготовку к прибытию и развертыванию в ОРДЛО российских подразделений РХБЗ", - говорится в сообщении.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать