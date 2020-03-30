В ОРДЛО прибыли военные вирусологи из России

30 марта, 2020, 20:17

На территорию ОРДЛО из Российской Федерации прибыла группа военных специалистов по вирусологии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных.

"Поскольку в составе оккупационных "корпусов" нет штатных подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Приезд специальной группы также указывает на подготовку к прибытию и развертыванию в ОРДЛО российских подразделений РХБЗ", - говорится в сообщении.

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