В Мариуполе коронавирус обнаружили у 4 контактных лиц первого зараженного

30 марта, 2020, 17:37

Все нововыявленные больные были знакомы с первыми мужчиной с COVID-19, который вернулся из Египта

Об этом сообщил в ходе брифинга глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает "РБК-Украина".

По его словам, коронавирус обнаружили у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин - 72 и 95 лет.

"Таким образом, имеем сегодня 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 в Мариуполе, первый Бахмуте", - сообщил Кириленко.

В свою очередь, заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко рассказал, что все больные были знакомы с первыми мужчиной с коронавирусом, который вернулся из Египта.

"Еще четыре случая. Это контактные лица с первым больным из Мариуполя - один человек, два человека - его родственники и знакомый. Все находятся в больнице скорой медицинской помощи в инфекционном отделении. Состояние - удовлетворительное", - добавил он.

Также Педенко отметил, что инфицированная женщина из Бахмута проходит лечение в Мирнограде.

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