В Мариуполе коронавирус обнаружили у 4 контактных лиц первого зараженного
Об этом сообщил в ходе брифинга глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает "РБК-Украина".
По его словам, коронавирус обнаружили у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин - 72 и 95 лет.
"Таким образом, имеем сегодня 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 в Мариуполе, первый Бахмуте", - сообщил Кириленко.
В свою очередь, заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко рассказал, что все больные были знакомы с первыми мужчиной с коронавирусом, который вернулся из Египта.
"Еще четыре случая. Это контактные лица с первым больным из Мариуполя - один человек, два человека - его родственники и знакомый. Все находятся в больнице скорой медицинской помощи в инфекционном отделении. Состояние - удовлетворительное", - добавил он.
Также Педенко отметил, что инфицированная женщина из Бахмута проходит лечение в Мирнограде.
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