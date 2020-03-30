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Espreso.tvОбществоВ Китае грузят самолет с новой партией медицинских товаров и тестов для Украины

В Китае грузят самолет с новой партией медицинских товаров и тестов для Украины


фото: МЗС
Очередной чартерный рейс с новой партией защитных масок, медицинской защитной одежды, медицинского оборудования и тестовых систем для Украины запланирован на 31 марта

Об этом сообщило Посольство Украины в Китае.

"30 марта в городе Сямэнь (пров.Фуцзянь) наши дипломаты продолжают работу, направленную на обеспечение Украины. Осуществляем загрузки следующего самолета, который должен выполнить 31 марта очередной рейс с целью доставки из города Сямэнь в Украину новой партии защитных масок и медицинской защитной одежды, медицинского оборудования и крайне необходимых тестовых систем", - говорится в сообщении.

Одновременно в аэропорту Пудон (Шанхай) загружаются два украинских транспортных самолета авиакомпании "Антонов" для доставки срочных грузов для нужд стран Европейского Союза, сообщили в диппредставительстве.

"Генеральное консульство Украины в Шанхае и Гуанчжоу, Посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения", - заверили дипломаты.

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