В Китае грузят самолет с новой партией медицинских товаров и тестов для Украины

30 марта, 2020, 10:12

Очередной чартерный рейс с новой партией защитных масок, медицинской защитной одежды, медицинского оборудования и тестовых систем для Украины запланирован на 31 марта

Об этом сообщило Посольство Украины в Китае.

"30 марта в городе Сямэнь (пров.Фуцзянь) наши дипломаты продолжают работу, направленную на обеспечение Украины. Осуществляем загрузки следующего самолета, который должен выполнить 31 марта очередной рейс с целью доставки из города Сямэнь в Украину новой партии защитных масок и медицинской защитной одежды, медицинского оборудования и крайне необходимых тестовых систем", - говорится в сообщении.

Одновременно в аэропорту Пудон (Шанхай) загружаются два украинских транспортных самолета авиакомпании "Антонов" для доставки срочных грузов для нужд стран Европейского Союза, сообщили в диппредставительстве.

"Генеральное консульство Украины в Шанхае и Гуанчжоу, Посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения", - заверили дипломаты.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine