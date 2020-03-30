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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Подоле прорвало теплотрассу: провалилась часть тротуара и дороги

В Киеве на Подоле прорвало теплотрассу: провалилась часть тротуара и дороги

В понедельник, 30 марта, в Подольском районе Киева произошел прорыв теплотрассы

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла по адресу ул. Ярославская, 20. В результате аварии обвалился участок тротуара вдоль проезжей части и обочине дороги.

Улицу залило горячей водой, транспортное движение по улице остановлено. На месте работают аварийные бригады Киевтеплоэнерго.

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