В Киеве на Подоле прорвало теплотрассу: провалилась часть тротуара и дороги
30 марта, 2020, 13:37
В понедельник, 30 марта, в Подольском районе Киева произошел прорыв теплотрассы
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Авария произошла по адресу ул. Ярославская, 20. В результате аварии обвалился участок тротуара вдоль проезжей части и обочине дороги.
Улицу залило горячей водой, транспортное движение по улице остановлено. На месте работают аварийные бригады Киевтеплоэнерго.
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