В Киеве на COVID-19 заболели уже 102 человека, - Кличко

30 марта, 2020, 12:33

Мэр Киева Виталий Кличко предоставил свежие данные по заболеваемости COVID-19 в столице

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"В столице стремительно увеличивается количество киевлян, имеющих подтверждение заболеваниями коронавируса. По состоянию на сегодняшнее утро, людей уже 102. Мы получили еще 20 лабораторных подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.

Заболели 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин от 25 до 70 лет. 1 пациент госпитализирован в городскую больницу №4, трое в городскую больницу - №9

"Другие лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей. Из всех зарегистрированных вылечились 2 человека - они выписаны из Александровской больницы", - сказал Кличко.