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Espreso.tvОбществоВ Киеве на COVID-19 заболели уже 102 человека, - Кличко

В Киеве на COVID-19 заболели уже 102 человека, - Кличко


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко предоставил свежие данные по заболеваемости COVID-19 в столице

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"В столице стремительно увеличивается количество киевлян, имеющих подтверждение заболеваниями коронавируса. По состоянию на сегодняшнее утро, людей уже 102. Мы получили еще 20 лабораторных подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.

Заболели 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин от 25 до 70 лет. 1 пациент госпитализирован в городскую больницу №4, трое в городскую больницу - №9

"Другие лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей. Из всех зарегистрированных вылечились 2 человека - они выписаны из Александровской больницы", - сказал Кличко.

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