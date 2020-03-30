В Черновицкой области шестеро пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация.
"В медицинских учреждениях Буковины находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Их состояние стабильно тяжелое. Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глыбоцкой ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19. Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. у одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19 ", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что одному больному, которого лечили в Глыбоцкой райбольнице, стало лучше и его сняли с кислородной дотации.
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