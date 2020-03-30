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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области шестеро пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

В Черновицкой области шестеро пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии


фото: reuters
В Черновицкой области шестеро больных коронавирусом и один человек с подозрением на COVID-19 находятся на неинвазивной вентиляции легких. Их состояние стабильно тяжелое

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

"В медицинских учреждениях Буковины находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Их состояние стабильно тяжелое. Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глыбоцкой ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19. Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. у одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19 ", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что одному больному, которого лечили в Глыбоцкой райбольнице, стало лучше и его сняли с кислородной дотации.

 

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