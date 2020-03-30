В Броварах от коронавируса выздоровела 21-летняя девушка

30 марта, 2020, 18:58

В Броварах Киевской области вылечилась от коронавируса 21-летняя девушка

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

"Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах", - написал Сапожко.

Он также добавил, что по состоянию на 31 марта в Броварах один случай инфицирования коронавирусом у мужчины, который был в Египте. Мэр уточнил, что он тоже идет на поправку.

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