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Espreso.tvОбществоВ Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина


фото: reuters
В Бельгии работники факультета ветеринарии Льежского университета зафиксировали случай заражения кошки коронавирусом от своего хозяина

Об этом сообщает DW со ссылкой на Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA).

Ветеринары отметили, что кошка страдала "от временных трудностей с дыханием и проблем с работой пищеварительного тракта".

По словам вирусолога Эммануэля Андре, речь идет "о частном случае" - подобное, вероятно, может происходить "после тесного контакта между животными и зараженными людьми".

При этом, по его словам, "нет оснований считать, что животные могут быть переносчиками", которые способствуют развитию эпидемии.

Специалисты AFSCA также указывают, что "вероятность передачи вируса от домашних животных человеку по сравнению с передачей через прямой контакт между людьми незначительна".

В качестве меры пресечения AFSCA рекомендовало придерживаться стандартных правил гигиены при общении с животными: избегать тесного контакта, мыть руки, не позволять животным лизать лицо.

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