Украинцы увеличили количество онлайн-операций через Приват24 на треть из-за карантина
Об этом сообщил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью Liga .
"Мы действительно просим клиентов подумать дважды перед тем, как приходить в отделение. Тем, кто приходит, например, оплатить коммуналку, стараемся рассказать, что эту же операцию можно сделать онлайн. Эффект есть: за время карантина против показателей обычной недели количество транзакций через «Приват24» выросло на 29%", - сообщил Крумханзл.
Он также отметил, что украинцы стали чаще пользоваться карточками при оплате покупок - на 40%. Также выросло количество скачиваний приложения "Приват24" - в среднем вдвое.
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