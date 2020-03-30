Украинцы увеличили количество онлайн-операций через Приват24 на треть из-за карантина

30 марта, 2020, 14:20

Количество операций, которые граждане делают через интернет-банкинг ПриватБанка, выросло на 29% с начала действия карантина

Об этом сообщил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью Liga .

"Мы действительно просим клиентов подумать дважды перед тем, как приходить в отделение. Тем, кто приходит, например, оплатить коммуналку, стараемся рассказать, что эту же операцию можно сделать онлайн. Эффект есть: за время карантина против показателей обычной недели количество транзакций через «Приват24» выросло на 29%", - сообщил Крумханзл.

Он также отметил, что украинцы стали чаще пользоваться карточками при оплате покупок - на 40%. Также выросло количество скачиваний приложения "Приват24" - в среднем вдвое.