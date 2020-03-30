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Espreso.tvОбществоУкраина хочет, чтобы ОРДЛО в Консультативном Совете представляли переселенцы, - Резников

Украина хочет, чтобы ОРДЛО в Консультативном Совете представляли переселенцы, - Резников


фото: kmr.gov.ua
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил, зачем нужен Консультативный Совет по ОРДЛО

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина .

По его словам, идея о создании Консультативного Совета вызвана необходимостью консультаций с представителями ОРДЛО, упомянутых в Комплексе мер вторых минских соглашений.

"Комплекс мероприятий обязывает Украину проводить эти консультации и согласования, такая позиция в том числе и наших европейских партнеров", - сказал Резников.

При этом министр отметил, что украинская сторона хочет, чтобы ОРДЛО в Консультативном совете представляли не представители неподконтрольной территории, а вынужденные переселенцы.

"А мы считаем, что там должны быть и те, кто проживает на подконтрольной части, патриоты Украины, выходцы из этих районов, имеющих право отстаивать свои интересы", - отметил он.

  • Кабинет министров планирует передать на оккупированные территории Донецкой и Луганской средства защиты от коронавируса.
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