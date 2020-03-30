У работника НАБУ обнаружили коронавирус

30 марта, 2020, 21:53

У одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро диагностировали коронавирус

Об этом сообщает Украинская правда.

Сейчас больной чувствует себя удовлетворительно, от первого дня появления симптомов заболевания находится на самоизоляции. Так же, как и коллеги, с которым он непосредственно контактировал.

С 16 марта в НАБУ осуществляется контроль за температурой тела всех посетителей бюро, доступ на территорию посторонних лиц ограничен.

Кроме бахил и разовых перчаток, которые детективы НАБУ одевают для проведения следственных действий уже на протяжении нескольких последних лет, сейчас к этому комплекту добавились медицинские маски.

Части сотрудников предоставлена возможность удаленной работы и работы по гибкому графику, уточнили в пресс-службе НАБУ.