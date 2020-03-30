Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
30 марта, 2020, 13:02
Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах
Об этом 30 марта Аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос "Детектора медиа".
"По состоянию на 24 марта (дата отправки запроса) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 г. также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах ", - говорится в сообщении.
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