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Espreso.tvОбществоСивохо уволили с должности советника секретаря СНБО

Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО


фото: 5.ua
Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах

Об этом 30 марта Аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос "Детектора медиа".

"По состоянию на 24 марта (дата отправки запроса) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 г. также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах ", - говорится в сообщении.

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