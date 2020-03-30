Стало известно, когда начнутся Олимпийские игры в Токио
30 марта, 2020, 14:46
Международный олимпийский комитет и власти Японии согласовали дату открытия Олимпийских игр-2020 в Токио, перенесенных на 2021 год
Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на российские СМИ.
Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса в мире.
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Теперь открытие Олимпийских игр планируется на 23 июля 2021 года, а Паралимпийских игр - на 24 июля.
- 24 марта президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка обнародовал обращение по поводу переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса.
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