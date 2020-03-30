СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию, - Сивохо об отставке
Об этом уволенный Сивохо написал в Facebook.
Он заявил, что людям с СНБО больше не интересна тема Донбасса.
Также он подчеркнул, что "СНБО по грозного и важного органа превратилась в фикцию".
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"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем за потерянный Донбасс. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру,
- сказал Сивохо.
Бывший советник СНБО отметил, что теперь сможет сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства.
Напомним, 30 марта Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах
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