СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию, - Сивохо об отставке

30 марта, 2020, 19:06

Сергей Сивохо, уволенный с должности советника секретаря СНБО 30 марта, рассказал, что не очень расстроился из-за этого, добавив, что "переживает за потерянный Донбасс"

Об этом уволенный Сивохо написал в Facebook.

Он заявил, что людям с СНБО больше не интересна тема Донбасса.

Также он подчеркнул, что "СНБО по грозного и важного органа превратилась в фикцию".

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"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем за потерянный Донбасс. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру,

- сказал Сивохо.

Бывший советник СНБО отметил, что теперь сможет сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства.

Напомним, 30 марта Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах

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