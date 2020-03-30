Скандал с братом Ермака: САП открыло производство по представлению нардепа Лероса
"Начато уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти", - говорится в сообщении.
К Специализированную антикоррупционную прокуратуру поступило обращение Народного депутата Украины Гео Лероса по поводу совершения коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.
"В своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководство Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления", - добавили в САП.
30 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины.
Досудебное расследование в соответствии с ч.7 ст.214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом председателя ОПГ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".
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