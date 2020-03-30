Скандал с братом Ермака: САП открыло производство по представлению нардепа Лероса

30 марта, 2020, 13:29

30 марта руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Начато уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти", - говорится в сообщении.

К Специализированную антикоррупционную прокуратуру поступило обращение Народного депутата Украины Гео Лероса по поводу совершения коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.

"В своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководство Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления", - добавили в САП.

30 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины.

Досудебное расследование в соответствии с ч.7 ст.214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.

Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с братом председателя ОПГ Андрея Ермака: "Если подтвердится, чиновник будет наказан".

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