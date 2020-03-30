 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС начала суток в зоне ООС ранены два украинских военных, - штаб

С начала суток в зоне ООС ранены два украинских военных, - штаб


фото: pressjfo.news
30 марта вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Двое военнослужащих получили ранения под н.п. Шумы

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 30 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз пренебрегая Минскими договоренностями обстреляли позиции подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что возле н.п. Шумы враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в пресс-центре.

Эвакуационной техникой воинов доставили в больницу, где им оперативно было предоставлена надлежащая медицинская помощь.

"Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

30 марта, 2020 понедельник

29 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать