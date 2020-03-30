С начала суток в зоне ООС ранены два украинских военных, - штаб

30 марта, 2020, 11:25

30 марта вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Двое военнослужащих получили ранения под н.п. Шумы

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 30 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз пренебрегая Минскими договоренностями обстреляли позиции подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что возле н.п. Шумы враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в пресс-центре.

Эвакуационной техникой воинов доставили в больницу, где им оперативно было предоставлена надлежащая медицинская помощь.

"Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

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