"Врачей мы не видели, экспресс-тесты нам не делали": украинка рассказала об условиях на обсервации в "Казацком"

30 марта, 2020, 21:30

Маша Тетерина, которая вернулась из Бали и находится на обсервации в гостинице "Казацкий" в Киеве, сообщила, что еду им передают близкие, а после поселения не было сделано экспресс-тестов и не проведен осмотр врачом

Об этом она заявила в прямом эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV

"Врачей мы не видели, экспресс-тесты нам не делали. Пищу нам привозят друзья, близкие или кто заказывает. Нам выдали бутылку воды 0,5, когда мы пришли. И самое главное, здесь очень холодно. Мы все время мерзнем. Мы можем передвигаться по отелю. В основном сейчас люди разбрелись по номерам. Пытаются как-то согреться. У некоторых есть чайники, но у большинства чайников нет. Размещены по 2 человека. И есть некоторые семьи. Нам всем измерили температуру ", - сообщила Тетерин.

Украинка отметила, что девушки на рецепции сначала боялись их. Но со временем работники отеля и полиция поняли ситуацию и поддерживают тех, кто находится на обсервации.

Тетерина также подчеркнула, что всем несколько раз измерили температуру в аэропортах Бали и Украны.

"Нам измерили температуру в Денпасаре. Во-первых, чтобы попасть в аэропорт "Денпасара" тебе измеряют температуру. И нас бы сюда не пустили, если бы была температура. Затем нам измеряли температуру в аэропорту у всех была 36,6 и 36,2 ", - отметила Тетерина.

Напомним, все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию .

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