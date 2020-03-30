"Пик смертности наступит через две недели": Трамп продолжил карантин в США до конца апреля

30 марта, 2020, 10:27

В воскресенье, 29 марта, президент США Дональд Трамп объявил о продлении до 30 апреля действия руководящих принципов, направленных на борьбу с распространением COVID-19 в стране

"Мы продолжим наши руководящие принципы по 30 апреля, чтобы замедлить распространение. Во вторник мы завершим работу над этими планами и предоставим резюме наших выводов, подтверждающие данные и стратегию американскому народу", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

Трамп также сообщил, что по прогнозам, пик смертности от коронавируса наступит через две недели.

"Пик смертности, вероятно, наступит через две недели... Нет ничего хуже, чем объявить о победе до того, как она будет достигнута", - сказал Трамп.

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Также президент США выразил надежду, что до 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.

На данный момент США находятся на первом месте по количеству заразившихся коронавирусом граждан. По состоянию на утро понедельника в стране зафиксированы более 142 тысяч случаев заражения, из которых почти 2,5 тысячи - летальные.