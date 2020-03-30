30 марта, 2020, 12:33

Мэры подписали открытое обращение: требуют учета позиции АГУ при принятии изменений в налоговое законодательство, связанных с распространением COVID-2019

Об этом говорится в заявлении "Ассоциации городов Украины" на официальном сайте.

В заявлении ассоциации говорится, что органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудования для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. Зато вместо поддержки громад, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают громады ресурсов.

"Законопроект 3275 от 29.03.2020 вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельном крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней. В случае принятия этого и подобных законопроектов у громад не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ", - аргументировали городские главы в заявлении.

Заявление подписали городские головы облцентров и столицы:

Глава АГУ, Киевский городской голова Виталий Кличко

Винницкий городской голова Сергей Моргунов

И.о. городского головы Григорий Пустовит

Днипровский мэр Борис Филатов

Мариупольский городской голова Вадим Бойчеко

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин

Ужгородский городской голова Богдан Андреев

Запорожский городской голова Владимир Буряк

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович

Львовский городской голова Андрей Садовый

Николаевский городской голова Александр Сенкевич

Одесский городской голова Геннадий Труханов

И.о. полтавского городского головы Александр Шамота

Ровенский городской голова Владимир Хомко

Сумской городской голова Александр Лысенко

Тернопольский городской голова Сергей Надал

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Херсонский городской голова Владимир Николаенко

Хмельницкий городской голова Александр Симчишин

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко

Черновицкий городской голова Алексей Каспрук

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко

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