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Espreso.tvОбщество"Новая почта" бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров

"Новая почта" бесплатно доставит больницам 6,5 млн единиц медицинских товаров

Во время недавней встречи президента Украины с представителями отечественного бизнеса ведущие игроки отрасли договорились консолидировать усилия в борьбе со смертоносным вирусом. Будучи крупнейшей службой доставки в Украине, компания «Новая почта» обязалась обеспечить государство бесплатной доставкой грузов в медицинские учреждения по всей территории страны. 26 марта 2020 г. этот проект стартовал

В координации с Офисом Президента «Новая почта» доставит в больницы 24 областей и города Киева большую партию средств индивидуальной защиты и медицинских приборов. Медики получат более 6 млн пар защитных перчаток, 7,5 тыс. шапочек, 14 тыс. пар бахил, 19,5 тыс. термометров, более 3,6 тыс. пульсоксиметрических датчиков для детей и взрослых, примерно 5 тыс. вирусо- бактериальных фильтров и прочее. Всего в больницы направлено 6,5 млн единиц медицинских товаров.



По словам руководства компании, доставка будет выполнена в течение пяти дней - с 26 по 30 марта. Первые почтовые машины уже отправились в путь. Компания задействовала 6 фур, каждая из которых привезла по 20 тонн груза на сортировочные терминалы, после чего посылки направят во все области Украины. Доставку груза выполнят бесплатно.

"Как и в 2014 году каждый украинский бизнес просто обязан сделать все, что в его силах, чтобы защитить Украину от страшной угрозы. Мы сделаем то, что умеем лучше всего - быстро и качественно доставим рекордную партию медицинских товаров в больницы по всей Украине. компания выполнит это бесплатно, соблюдая все наши стандарты скорости. Несмотря на все сложности, наша логистика и инфраструктура работают надежно и безопасно, жители Украины и украинский бизнес могут рассчитывать на "Новую почту"! " - заявил соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов.

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