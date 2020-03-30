"Нет смысла": Ляшко объяснил, почему в Украине не осуществляют ПЦР-тестирование всех прибывших из-за рубежа
30 марта, 2020, 10:56
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему не делают ПЦР-тестирование на COVID-19 всех прибывших из-за рубежа
Об этом он сказал во брифинге, передает Еспресо.TV.
"Почему не тестируем всех на ПЦР-тестах, так как в этом нет никакого смысла, поскольку вопрос инкубационного периода и не всегда ПЦР-тестирование будет экономически и эпидемиологически обоснованно", - сказал Ляшко.
Он сказал, что единственное правильное решение - это отправка всех на обсервацию при нынешнем уменьшении пассажиропотока.
"В случае появления симптомов, у больного будут брать образцы для исследования, тестировать и принимать клинические решения", - пояснил главный санврач.
- По состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло уже до 480 человек.
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