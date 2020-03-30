"Мошенники, нарезка": брат Ермака прокомментировал видео, где он якобы "продает" государственные должности
Об этом он написал в Facebook в комментарии "Бабелю".
"Мошенники, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. Жаль, что мои инициативы реформ и проектов мало того, что не были рассмотрены на Кабмине (отписки, более 50), но и лично меня и брата облили грязью", - написал он.
На вопрос, помнит ли он, с кем встречался, Ермак ответил, что нет.
"Вы знаете, я всегда открыто со всеми встречаюсь, а не шепчусь (видно на видео) и не знаю, кто мог специально придумать такое вбрасывания. Врагов, думал, у меня нет, а вот оказалось, что их достаточно", - написал Ермак.
Ермак сказал, что все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены. Добавил, что сейчас он живет с родителями, с имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный его другом.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, изложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака.
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