"Мошенники, нарезка": брат Ермака прокомментировал видео, где он якобы "продает" государственные должности

30 марта, 2020, 12:50

Брат главы Офиса президента Денис Ермак опроверг информацию о том, что обсуждал с кем-либо назначения на государственные должности

Об этом он написал в Facebook в комментарии "Бабелю".

"Мошенники, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. Жаль, что мои инициативы реформ и проектов мало того, что не были рассмотрены на Кабмине (отписки, более 50), но и лично меня и брата облили грязью", - написал он.

На вопрос, помнит ли он, с кем встречался, Ермак ответил, что нет.

"Вы знаете, я всегда открыто со всеми встречаюсь, а не шепчусь (видно на видео) и не знаю, кто мог специально придумать такое вбрасывания. Врагов, думал, у меня нет, а вот оказалось, что их достаточно", - написал Ермак.

Ермак сказал, что все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены. Добавил, что сейчас он живет с родителями, с имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный его другом.