"Это не новый бюджет, связанный с кризисом, а секвестр старого бюджета": Княжицкий объяснил, почему не проголосовали за изменения в законопроект
Об этом он сказал журналистам возле Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Во-первых, только благодаря фракции "Европейская солидарность", лично Порошенко, удалось немного увеличить средства на культуру. Но это было гораздо меньше, чем мы требовали, поскольку я этим лично занимаюсь и знаю, что европейские страны, как Германия, 50 млрд выдает на культуру в условиях кризиса. Мы, уничтожая украинскую культуру полностью, подыгрываем врагу. Очевидно мы не могли за это голосовать ", - сказал Княжицкий.
Он пояснил, что так же депутаты не могли голосовать за высокие зарплаты прокуроров, работников ГБР, членов наблюдательных советов предприятий.
"Их всего на 30% сократили на период карантина. То есть люди по 500 тыс. грн ежемесячно получают, в то время, когда врачи таких элементарных масок имеют. Это стыд. Мы за такой бюджет не голосовали. И его отправили на доработку, потому что это не новый бюджет, связанный с кризисом, а это секвестр старого бюджета ", - отметил нардеп.
По его словам, в проект сокращают важнейшие для общества статье.
- Напомним, 30 марта на внеочередном заседании ВР проголосовала за основу проекты закона о социальных гарантиях и уголовное наказание за контрабанду масок в связи с коронавирусом.
- Рада проголосовала за принятие изменений в государственный бюджет на 2020 год, которые позволят обеспечить бесперебойное питание военнослужащих ВСУ и МВД.
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