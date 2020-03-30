 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПриготовление шашлыков или отсутствие маски - не основание для штрафа, - МВД

Приготовление шашлыков или отсутствие маски - не основание для штрафа, - МВД

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в разрешенных местах не является основанием для штрафа

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает hromadske .

По его словам, из-за отсутствия масок полиция может только провести профилактическую беседу.

"Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.

Пока не будут штрафовать и за приготовление шашлыков на природе.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - отметил представитель МВД.

По данным Шевченко, по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3000 административных протоколов о нарушении правил карантина.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

  • Напомним, мужчина в Сумах отказался надевать маску в супермаркете, ему грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать