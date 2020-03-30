Приготовление шашлыков или отсутствие маски - не основание для штрафа, - МВД

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает hromadske .

По его словам, из-за отсутствия масок полиция может только провести профилактическую беседу.

"Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.

Пока не будут штрафовать и за приготовление шашлыков на природе.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - отметил представитель МВД.

По данным Шевченко, по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3000 административных протоколов о нарушении правил карантина.

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