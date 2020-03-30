Правительство поддержало предложение Емца по усилению карантина, - МОЗ

30 марта, 2020, 09:54

Кабинет Министров поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца по усилению карантинных мероприятий из-за коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ y Facebook.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта.

Принятое постановление предусматривает, что на лиц, которые имели контакт с больным COVID-19 или болеют коронавирусной болезнью и не требуют госпитализации, возлагается обязанность соблюдать режим самоизоляции с целью предотвращения распространения болезни в Украине.

Лица, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, подлежат обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.

ОГА и КГГА должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

Кроме того, постановление предусматривает, что к 5 апреля 2020 г. Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта должна рассмотреть 13 вопросов, среди которых назначение новых министров и законопроекты для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

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