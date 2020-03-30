Порошенко: секвестр бюджета, предложенный правительством, уничтожает местное самоуправление, которое сегодня в эпицентре борьбы с коронавирусом

30 марта, 2020, 15:58

Фракция "Европейская Солидарность" не поддержала правительственный законопроект об изменениях в бюджет, поскольку в нем урезаны расходы на местное самоуправление. При этом именно органы местной власти, общины сегодня находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом

Об этом после внеочередного заседания заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко. Он также назвал неприемлемым предложенное сокращение расходов на образование и культуру, пишет пресс-служба "ЕС".

"Мы категорически были против предложенного варианта секвестра бюджета. Когда они говорят о том, чтобы поддерживать экономику государственными инвестициями - и при этом 7,5 млрд забирают из Фонда регионального развития, 2 миллиарда забирают из поддержки объединенных территориальных общин. Это разрушение реформы децентрализации, которую я инициировал в 2014 году. И, конечно, это вместе с другими законопроектами не дало нам возможности голосовать за бюджет, он не прошел и направлен на доработку ", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что одним из условий было также сокращение заработных плат из бюджета всем, кроме медиков и военных.

"Я подчеркиваю, чтобы было принято решение, чтобы в условиях пандемии коронавируса мы ограничили заработную плату государственных служащих, всех, кто получает заработную плату за счет средств государственного бюджета - максимум 10 минимальных заработных плат. На сегодняшний день это 47 000. По нашему мнению, это более чем достаточно для того, чтобы перераспределить сэкономленные средства и направить их на борьбу с коронавирусом", - отметил Порошенко.

"К сожалению, эти требования не вошли в государственный бюджет. Определенным образом ограничили зарплаты, например, народным депутатам, министрам, государственным служащим. А таким, как прокуроры, следователи ГБР, другие позиции, которые не связаны с защитой людей, оставили старые зарплаты. Единственные, кому нельзя ограничивать заработную плату - это врачи, которые стоят на фронте защиты украинцев от пандемии коронавируса и наши солдаты, наши воины, защищают страну против российской агрессии ", - еще раз подчеркнул Петр Порошенко .